總統蔡英文8年任期將屆，後續動向引發關注。曾任陳水扁立委時期國會辦公室主任及扁辦主任的陳淞山表示，蔡很早就在布局，從徵召縣市首長開始就在安排自己人，後續內閣改組又有位子能用來拉攏與合作，蔡的目的很可能「就是圍堵賴清德」，好在2024力推前副總統陳建仁擋住賴，蔡、賴決鬥時刻恐要來了。

陳淞山曾在陳水扁總統時代擔任考試院保訓會委員，過去更曾任陳水扁立委時期國會辦公室主任及扁辦主任等職，政治資歷深厚。陳10日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文為何當時要採取縣市長選舉徵召制度，目的「就是圍堵賴清德」，此舉能拉攏親近的人、進行權力鞏固，因為這些人選上縣市長後都是當然中常委、中執委，對局勢有重要影響。

陳淞山指出，蔡英文現在的當務之急，就是鞏固勢力避免明年跛腳，也避免哪一天要攤牌，需要有更多籌碼對付賴清德，而蔡早已在準備了。陳建仁去年底加入民進黨，以及調整縣市首長徵召的作法，其實就是為了未來要和賴攤牌做準備，等於「大家要靠邊站決鬥了」。

對此，陳淞山分析，內閣改組、縣市首長徵召、國安會和總統府這些位子，都是蔡英文拉攏、合作的籌碼，可為自己麾下增添不少政治戰將，作為可能跟賴清德決戰的布局。陳淞山更直言，沒意外的話，蔡2024應該就是要推出陳建仁和賴競爭，否則「總不可能是推蘇貞昌吧？」