隨著湖人確定找來達爾文漢姆擔任新總教練，接下來就該展開球員補強行動了，根據《The Athletic》記者阿米克爆料，湖人當前鎖定逐漸在騎士角色邊緣化的塞克斯頓，加上他在今年2月才轉投王牌經紀人瑞奇保羅麾下，相信想要跳槽湖人難度降低不少。

其實塞克斯頓當前跟騎士後衛加蘭的處境，跟當年勇士同時擁有史蒂芬柯瑞與蒙塔艾里斯兩名優質後衛狀況很像，因為塞克斯頓上季表現原本優於加蘭，但在本季遭逢左膝半月板傷勢提前報銷，加蘭趁機竄起成為騎士門面，加上交易換來利佛特，塞克斯頓待在騎士越來越被邊緣化。

更有趣的是，塞克斯頓現在跟加蘭的經紀人都是瑞奇保羅，也就是「小皇帝」詹姆斯的御用經紀人，瑞奇保羅當然不會希望自己簽約的經紀球員待在同支球隊彼此排擠，或許早已開始運作怎樣把塞克斯頓交易出去的計畫，問題是看來難度不小。

因為塞克斯頓今年夏天將成受限制自由球員，只要其他球隊開價，騎士都擁有優先匹配合約留人權力，況且以他的身價來說，大約是在1500到2000萬美元之間，湖人不太可能拿出這麼多錢去競標塞克斯頓，最有可能的方式還是先簽後換，重點是湖人要有足以吸引騎士的籌碼才行。