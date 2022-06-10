陸國防部長魏鳳和與新加坡國防部長黃永宏在新加坡舉行首屆防長對話，會後聲明表示，兩國將恢復因新冠疫情停止的軍事演習，並承諾將深化防務關係。

香港《南華早報》報導，根據星國國防部聲明表示，魏鳳和與黃永宏在首屆新加坡－中國國防部長對話進行會談，他們在會上談及了全球安全問題。聲明表示，兩人就加強中國與東盟之間的防務交流發表了各自的看法；與美國有著深厚戰略關係的新加坡與中國大陸保持牢固的防務關係，但堅持認為超級大國不應迫使地區國家在競爭中選邊站。

黃永宏是新加坡人民行動黨的資深人士，週四的對話是兩國於2019年10簽署的加強防務交流與安全合作協議的一部分，在週四的會議上，兩國還簽署了兩項軍事教育和學術交流合作協議，其中一項「5年專業課程交流協定」將促進新加坡武裝部隊和解放軍官員交叉參加課程。

新加坡南洋理工大學社會科學助理教授Dylan Loh表示，週四的發展是中國大陸與新加坡國防關係之間的「自然進展」，他表示這很重要，因為即使在疫情期間，新加坡也加深了與華府的外交和軍事關係，他認為這是一個及時的信號，表明新加坡的防務合作不是一個「零和遊戲」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Chong Ja Ian）表示，考慮到新加坡大量使用北約與美國的裝備，且部分裝備美國與台灣都有在使用，深化交流將讓解放軍了解某些武器及系統的使用方式。

魏鳳和還要參加本周日舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，預計在會中也會討論到台灣、烏克蘭危機及南海問題。