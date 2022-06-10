年中購物大檔618即將來到，小米今年也一樣推出「小米618 年中狂歡購物節」參戰，14日起至6月21日期間，精選智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等熱門產品，均享商品直降、滿額買贈、限時秒殺與零點福利等狂歡活動，最高現省超過4000元，還有全新上線的「小米團購」功能，一次訂購一起收貨，不用再拆單下訂，而小米也同步聯手PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店與momo購物網小米官方旗艦館等電商同慶小米618，加碼祭出獨家優惠，再享電商平台專屬回饋。

全新Xiaomi 智慧除濕機，定價8995元，30日前預購即享早鳥價7995元，14日起至30日於指定通路開放預購，7月1日前陸續發貨並全面開賣。(小米提供）

而小米也推出了潮濕的梅雨季必備的全新Xiaomi 智慧除濕機，其擁有一級能效標章，提供每日10L的強勁除溼能力，配備的日系品牌雙轉子壓縮機運作平穩、振動小，控噪力出色，同時內建的4.5L大水箱可連續除濕8小時，水滿即自動停機，避免溢水及漏水，還可搭配隨附的排水管，直接將除濕廢水排出，無需擔心水滿停機，保持全天候不間斷除濕，機身更配備萬向輪供輕鬆移動，全屋都能輕鬆除濕；定價8995元，30日前預購即享早鳥價7995元，14日起至30日於指定通路開放預購，7月1日前陸續發貨並全面開賣。

Xiaomi 智慧門鈴 3，定價1895元，30日前購買享早鳥價1795元，21日起於指定通路全面開賣。（小米提供）

另外還有全新的Xiaomi 智慧門鈴 3，提供2K超高解析度，搭配4組940nm高功率紅外線光，在低光源或無光源環境下也能清楚拍攝影像，新一代超廣角鏡頭更提供對角180°超廣角視角，還可將垂直角度增加至 107°，捕捉完整、清晰的全景監控畫面，更配備的人體感測器和人形偵測技術，可24小時智慧偵測門口出現的異常動作，並在偵測到時自動錄製影片、傳送手機通知，支援雙向音訊通訊，用戶可在門內查看、並透過智慧型手機與訪客通訊，還提供的智慧語音變更功能，讓用戶可隨意變換成小丑或年長男性聲音，即使單獨在家也能安心無虞；定價1895元，30日前購買享早鳥價1795元，21日起於指定通路全面開賣。