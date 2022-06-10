大陸《環球時報》10日報導，中國海關總署9日發布最新進出口數據，中國5月出口增速同比增長16.9％，遠超國際市場預期指為「可喜現象」，近兩天眾多國際組織和機構紛紛下調全球經濟增速，並警告全球經濟正再次進入增長停滯、通膨高漲的「滯脹時代」。大陸專家提醒，世界多國經濟增長乏力，甚至可能陷入衰退，肯定會對中國經濟帶來負面影響。中國需要在投資、消費和進出口這「三駕馬車」上進一步著力，特別關鍵的是要進一步擴大開放，穩住中國在全球供應鏈中的地位。

《環時》報導，中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文表示，中國5月的進出口數據，特別是出口額以兩位數的速度激增，確實出乎世界意料。這顯示出中國在全球供應鏈中的地位仍然穩定。此外，中國5月進口同比增長 4.1％，進口額近3個月來首次出現環比增長，顯示內部需求正在改善的跡象，值得關注。

法新社稱，中國出口5月份強勁反彈，主要是上海等多地擺脫新冠疫情封鎖，工廠重新開工，供應鏈重新恢復。此前，中國由於多地散發疫情，使消費、工廠產出和出口增長降至兩年來的最低水準。多名經濟學家看好中國對外貿易未來的增長前景。

中國外貿取得這一成果來之不易，許多分析認為，目前世界經濟形勢對中國經濟帶來了嚴峻的挑戰。6月8日，世界銀行發布最新一期《全球經濟展望》報告，將今年全球經濟增速的最新預測下調至2.9％，比1月時預測的4.1％大幅下調，更低於2021年時預測的5.7％。報告認為，世界經濟正邁入「漫長的增長乏力、通膨高企時代」。世界銀行行長瑪律帕斯警告，全球經濟同時面臨高通膨和緩慢增長，「對於很多國家來說，將很難避免衰退」。對開發中國家來說，人均收入將會比疫情前下降近5％。

何偉文表示，世界經濟下行風險加劇，除了疫情和俄烏衝突導致的油氣糧食等大宗商品價格飆升的原因外，美西方近年來無限制地印鈔放水，實施量化寬鬆政策，特別是美國在世界上大搞地緣政治和陣營分割，人為地搞亂全球供應鏈，也是重要原因。

近來，外資持續流入中國，中國今年前4個月實際使用外資金額增長20.5％，72.1％的外資企業第一季在中增資幅度大於5％，這些都折射出中國經濟的吸引力。

何偉文說，盡管今年全球經濟增長預期走弱，但世界仍然看好中國經濟發展前景。世界銀行的最新預測認為中國今年經濟增長將達4.3％，按照中國經濟占比，中國今年經濟增長對世界經濟的拉動仍將達到25％左右。此外，中國出口增長強勁，中國製造的優質商品對世界平抑通貨膨脹也起到重要作用。