台灣疫情嚴峻，快篩試劑、防疫商品等需求熱絡，藥局族群5月營收個個創歷史高，杏一(4175)年增27.69%、諾貝兒(6844)年增19.17%，大樹(6469)雖然尚未出爐，但法人也是樂觀以待。

台灣疫情正處高原期，防疫商品需求居高不下，帶動杏一5月營收衝至7.43億元，創歷史高，年增27.69%。杏一表示，6月推出年中慶活動，以回饋消費者為主軸，舉凡特殊營養品、成人失禁系列商品和保健食品，均向大廠爭取到全台獨惠杏一消費者的販售專案，可望推升6月業績持續成長。

諾貝兒(丁丁連鎖藥妝)5月營收新台幣4.67億元，年成長19.17%，創下歷史新高，前5月營收18.5億，年成長16.98%。諾貝兒表示，由於疫情加溫，許多家長擔心未施打疫苗的孩童染疫，因此最近除了常備藥品持續供不應求外，孩童相關的營養保健品也相當熱賣。

諾貝兒董事長張振興表示，雖然目前隔離政策放寬，但是染疫人數居高不下，同時也有很多人降低外出的機會以減少染疫風險。因此，丁丁連鎖藥妝領先同業與外送平台FoodPanda合作，推出Pandago的服務，民眾只要致電距離5公里內門市，向藥師說明需求，藥師就會依照消費者的諮詢提供專業建議，並將商品備妥後委由外送業者宅配到府，不僅便民，更可擴大服務範圍，提升營運效能。

據國內外研究，新冠肺炎疫情影響下，民眾對保健食品接受度與使用度提升，杏一、諾貝兒皆指出，以目前門市銷售狀況來看，許多民眾為了增強免疫力或強化染疫恢復後的保養，不論是大人或兒童專用維他命B、C、D都有不錯的銷售成績，杏一說，自主商品御護的維他命C於5月一度賣到缺貨。