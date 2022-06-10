歐洲股市周四跌到近兩周低點。歐洲央行(ECB)在盤中時段公布新的政策，暗示九月有較高的升息，並且調高通膨預期，亦下調全年經濟成長預測。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌5.99點或1.36%，為434.38點；歐元區股票指數(Stoxx euro zone)也暴跌了1.6%。歐洲所有地區的股市都下跌，義大利富時MIB指數下跌1.9%，德國股市下跌1.7%。

ECB表示，將在七月結束長期債券購買計畫，並升息25個基點，為近10年來首次升息，而在九月可能考慮較高的升息。

荷蘭合作銀行(Rabobank)資深策略師Bas Van Geffen說，ECB的確增添了明確的警告，即ECB認為九月較高的升息可能是有必要的，要視屆時的通膨預期。所以基本上，ECB更加看重3個月後的預測，而這確實讓ECB看起來更加鷹派。

ECB也表示，今年通膨為6.8%，遠高於三月時預測的5.1%。今年經濟成長從先前預測的3.7%，大幅降至2.8%。

ECB宣示後，南歐的債券殖利率飆升，義大利10年期國債殖利率升逾20個基點。

歐洲股市廣泛地下跌，連升息的主要受益者銀行股也下跌1.2%。

Equiti資本市場分析師David Madden指出，銀行股此前的表現都很好，但ECB周四排除了在七月升息50個基點的可能。而這也不是說，銀行股在過去幾周的上漲為偏離了軌道。

美聯準會下周將召開會議，投資人也關注本周五美國的通膨資料。通膨正在升高，貨幣市場也可能開始以聯準會較為鷹派的立場來進行定價。

在ECB的新聞記者會上，行長拉加德(Christine Lagarde)說，如有必要，ECB可能會部署新工具，以解決貨幣政策的分散問題，而殖利率利差的過度擴大，恐危及整個歐元區的貨幣政策傳導效果。