利用網紅鼓吹移工逃逸大賺500多萬元 彰化專勤隊再逮29人。（彰化專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

利用網紅鼓吹移工逃逸大賺500多萬元 彰化專勤隊再逮29人。（彰化專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

網紅也是逃逸移工，鼓吹移工跳槽。（彰化專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署彰化縣專勤隊接獲檢舉，去年8月10日在彰化縣芳苑鄉汽車零件工廠查獲以何姓、陳姓國人為首的非法仲介集團共13人。深入追查發現，何姓國人利用印尼籍網紅在「抖音」公然煽動移工逃逸，這名網紅也是失聯移工，發揮了強大鼓動作用，紛紛「跳槽」，彰化專勤隊一舉再查獲29人逃逸移工，網紅也落網了。

彰化縣專勤隊表示，調查發現，何姓主嫌利用自營白牌計程車行作掩護，安排住宿並仲介及接送所招募的失聯移工至臺中市大安區一帶自行車零件加工廠非法工作，再從中抽取高額仲介費用，兩年時間已獲取不法所得達新臺幣500多萬。

何嫌日前才因仲介失聯移工非法工作被查獲，繼續利用友人網紅身分於社群軟體大量招募並鼓勵合法移工逃逸至旗下非法工作；在網紅煽動下，移工們軍心動搖，紛紛接受安排「跳槽」，淪為非法移工。

受限於查緝目標地處偏僻，移民官運用科技偵蒐設備深入蒐證，在臺中市政府勞工局、彰化縣警察局員林分局、和美分局及溪湖分局等相關單位通力合作下，一舉再查獲逾期印尼籍外國人29人，全案累計查獲共計42人。

查獲之移工均依規當場測量體溫及消毒外，並解送醫院實施PCR篩檢，全數呈現陰性。打擊外國人在臺非法工作及防堵疫情破口。網紅也是失聯移工，也落網了，以非法仲介移送。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗指出，民眾未經許可非法聘僱外國人，將以違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑，拘役或科或併科120萬元以下罰金。