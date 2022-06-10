總統蔡英文日前參加全國產業總工會會員大會時稱「政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升」，引發各界議論，勞動部部長許銘春今日受訪時表示，勞動部的態度就是基本工資要照顧勞工，保障勞工實質購買力，以近年基本工資審議委員會參考重要指標如消費者物價指數（CPI）、經濟成長率等，相信審議委員會在討論時一併考慮。

許銘春說，蔡英文十分關心基本工資，基本工資就是要保障弱勢勞工的基本生活，基本工資調整有機制，會在今年第三季召開基本工資審議委員會，屆時勞資政學四方代表將依據社經指標共同討論、決定調幅。

許銘春提及，基本工資最重要就是要照顧勞工實質購買力，今年各項數據CPI明顯較高，會有一個模式給大家合理決定，目前原則仍會在第三季召開審議委員會。

至於畢業季將屆，許銘春說，已核定青年就業獎勵計畫、尋職津貼等，預計近期就會對外公布。