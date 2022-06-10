宏碁(2353)今舉行股東會，董事長陳俊聖向小股東說明公司下半年展望，陳俊聖表示，除非有新的因素出現，宏碁下半年不會比去年好，也不會比（疫情前）2019年差。目前應收帳款有些長達30天以上，主要是海運塞港因素，使部份貨物在「海上飄」，宏碁和客戶的訂單為「貨到付款」，因此形成部分應收帳款天數拉長。

2021年宏碁以15.1%年增率，達到合併營收新台幣3190.1億元，營業淨利達141.6億元，年對年提升58.49%，稅後淨利達新台幣109億，每股收益(EPS)為3.63元。

陳俊聖表示2021年宏碁宣布加入RE100，並於2035年年實現使用100%再生能源。此外，宏碁宣布推出Acer Earthion平台，攜手員工及供應鏈夥伴共同面對環境的挑戰，並推出Vero系列環保筆記型電腦、桌上型電腦及顯示器，採用消費後回收(PCR)塑料、可回收包材及海廢回收塑膠。

陳俊聖指出，宏碁不斷檢視事業體的營運績效，做生意不會虧損還一直容忍。宏碁建立多元事業引擎的策略持續獲得進展，包含海柏特、宏碁遊戲及倚天酷碁皆實現穩定的成長，2021年全年，子公司事業體亦對宏碁整體營收貢獻17.6%，高於2020年15.4%。宏碁促進內部創業及子公司上市戰略也取得進展，截至2022年1月，宏碁在台灣擁有6家上市/櫃子公司，宏碁智醫則是旗下最新加入公開發行的子公司，現在已經登錄興櫃市場。