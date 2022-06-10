許多人分手後，一定會陷入悲傷情緒，甚至是無心上班。一名女網友透露，日前與男友分手後，上班一整天都沉浸在難過中，豈料距離下班剩1小時，主管准許她提早下班，並帶著全部的同事一起去KTV歡唱，緩解悲傷的情緒，讓她直呼「我就知道我沒選錯公司」。

一名女網友以「分手後主管為了我帶全公司翹班」為題在《Dcard》表示，男友與她討論要「暫時」分開，豈料分手當天，對方就秒跟別人交往，讓她感到非常錯愕，上班時沉浸在悲傷中，公司同事得知後，紛紛給予安慰，但她依舊是難以擺脫難過的情緒。

直到下班前1小時，主管突然要她收拾東西準備下班，原PO當下非常困惑，並提醒距離下班還有1個小時，而對方則表示，要帶先下班的同事們一起去KTV歡唱，原PO則尷尬的回應「這樣是可以的嗎？」，而主管霸氣的說「為什麼不可以？我會跟老闆說你身體不舒服」、「心不舒服也是不舒服，走不要怕。不然他幹嘛讓我當主管？有種他把我辭職砍頭，我沒在怕」。

最後當天上班的同事，全都到KTV歡唱，原PO也解釋，他們是從事服務業，公司規模也不大，而且當天其他同事已下班，只剩下她一個人，所以其實只有她翹班，而他們同事之間相處融洽，與主管關係也非常好，對方並未有追求的意思，「主管有女朋友了，我跟主管只是朋友，公司全部同事都像兄弟，絕對沒有其他意思」。

許多網友表示羨慕，還有人分享類似經歷，「我今年初失戀時，主管跟同事看我吃不下東西，還主動買吃的給我，分享他們的觀點並開導我，我也有一群好主管同事」、「當年我男友劈腿，我上班哭的一把鼻涕一把眼淚，店長跟同事在旁邊竊竊私語，然後走過來要我『立刻放假』，叫我去吃好吃的、喝好喝的，隔天還找其他同事幫我搬家，我也是感動的要死」，但也有人認為，主管要公私分明，不應該因情緒而影響工作進度。