消息面：

1.歐洲央行（ECB）周四宣布維持基準利率不變，並預告為了抑制高漲的通膨，將於7月1日結束量化寬鬆（QE）計畫，以及在7月會議啟動升息循環，首度升息幅度暫定為25個基點，但如果通膨情況不見改善或甚至惡化，則9月會議可能擴大升息幅度。高盛預估歐洲央行7月升息25個基點，9月和10月可能各升息50個基點，到12月再放緩至升息25個基點。到明年6月，歐洲央行的基準利率估將達到1.75%。

2.美國勞工部公布，上周（截至6月4日）初次請領失業給付人數增加2.7萬人，為22.9萬人，超出市場預期的21萬人，並創下1月來新高及去年7月以來最大增幅。上周初領失業金人數4周均值為21.5萬人，較前一周增加8000人。截至5月28日止當周，美國續領失業金人數與前一周持平，為130.6萬人，略高於市場預期的130.3萬人。

3.全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）共同投資長Karen Karniol-Tambour周四表示，美國股市尚未反映美國經濟放緩的風險。企業獲利非常高，但似乎不太可能永遠保持在這個前所未見的高水準。儘管標普500指數今年以來已下跌約15%，但Karniol-Tambour認為投資人只將利率升高納入了考量，卻忽略了非常顯著的經濟放緩，以及因為通膨居高不下而加劇的波動。

4.根據聯準會公布的季度報告，受股市下跌影響，今年第一季美國家庭財富較去年第四季縮水5000億美元，跌至149.3兆美元，為2020年首季以來首見下滑。

5.根據CNBC對美國22家大型企業財務長所做的調查，68%的受訪者認為明年上半年美國經濟將陷入衰退，沒有受訪者認為美國經濟能避免衰退或遲至明年下半年才會衰退。77%受訪者預期道瓊指數可能下探3萬點，之後才會觸底反彈。54%受訪者相信，聯準會最終將得以控制住通膨。41%受訪者預期到今年底，美國10年期指標公債殖利率將升至4%。

6.受美元和美國債息走升影響，周四紐約期金下跌3.70美元或0.2%，收在每盎司1852.80美元。其他貴金屬方面，7月白銀跌0.27美元，收在每盎司21.82美元。7月白金跌35.70美元，收在每盎司 975.90美元。9月鈀金跌22.20美元，收在每盎司1915.60美元。Greenlight Capital知名基金經理人David Einhorn表示，考量美國的巨額債務，聯準會不會卯足全力升息，此外，美國對俄羅斯央行祭出制裁後，部分國家將減持外匯存底中的美元資產並轉向黃金，這都有利於金價後市表現。

7.上海部分區域重啟防疫封控措施，周四國際油價回落，結束了連漲兩天的升勢，但仍守在近3個月高點附近。紐約期油收跌60美分或0.49%，為每桶121.51美元。倫敦布蘭特期油收跌51美分或0.41%，為每桶123.07美元。Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，中國收緊防疫措施的消息只是市場進行調整的藉口，實則影響有限，除非市場恢復充足的供應，否則油價不致於明顯回落。

8.周四美元指數盤中由跌轉升，終場連續第2日收高。歐元走低，歐洲央行發布最新決議表明將啟動升息周期，但缺乏計畫細節令投資人失望。尾盤美元指數漲0.682%，報103.260。歐元跌0.9%，報1.0618美元。美國10年期指標公債殖利率觸及3.073%，為創下5月11日以來新高。