屏東一名14歲少女因確診居家照護，10日上午經家人叫喚起床時，發現少女一動也不動躺在床上，經就近觀察沒有生命跡象，緊急送醫急救，院方接手救治一小時後仍宣告不治，衛生局正介入了解、釐清死亡原因。

據了解，少女6日經診所線上看診確認確診新冠肺炎，上午由父親叫喚起床時一直叫不醒，隨即通報消防分隊，救護人員獲報趕抵現場時，少女已經沒有呼吸心跳，第一時間施以搶救，緊急送往寶建醫院救治，但急救無效，案件已通報衛生局。