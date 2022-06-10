屏東一名14歲少女因確診居家照護，10日上午經家人叫喚起床時，發現少女一動也不動躺在床上，經就近觀察沒有生命跡象，緊急送醫急救，院方接手救治一小時後仍宣告不治，衛生局正介入了解、釐清死亡原因。
據了解，少女6日經診所線上看診確認確診新冠肺炎，上午由父親叫喚起床時一直叫不醒，隨即通報消防分隊，救護人員獲報趕抵現場時，少女已經沒有呼吸心跳，第一時間施以搶救，緊急送往寶建醫院救治，但急救無效，案件已通報衛生局。
屏東一名14歲少女因確診居家照護，10日上午經家人叫喚起床時，發現少女一動也不動躺在床上，經就近觀察沒有生命跡象，緊急送醫急救，院方接手救治一小時後仍宣告不治，衛生局正介入了解、釐清死亡原因。
據了解，少女6日經診所線上看診確認確診新冠肺炎，上午由父親叫喚起床時一直叫不醒，隨即通報消防分隊，救護人員獲報趕抵現場時，少女已經沒有呼吸心跳，第一時間施以搶救，緊急送往寶建醫院救治，但急救無效，案件已通報衛生局。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。