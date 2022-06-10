大陸國家統計局10日發布2022年5月份大陸全國CPI（消費者物價指數）和PPI（生產者物價指數）數據。對此，大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀：CPI環比（與上期比較）下降，同比（與去年同期比較）漲幅與上月相同；PPI環比和同比漲幅均繼續回落，從環比看，PPI上漲0.1％，漲幅比上月回落0.5個百分點，從同比看，CPI上漲2.1％，漲幅與上月相同。

董莉娟解讀分析，

一、CPI環比下降，同比漲幅與上月相同：

5月份，大陸疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI環比轉降，同比漲幅保持穩定。

從環比看，CPI由上月上漲0.4％轉為下降0.2％。其中，食品價格由上月上漲0.9％轉為下降1.3％，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15.0％；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2％；受國際糧價高位運行影響，大陸麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8％、0.8％和0.7％。非食品價格上漲0.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響大陸汽油和柴油價格均上漲0.6％；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6％和0.7％，網路文娛服務價格上漲2.4％。

從同比看，CPI上漲2.1％，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲2.3％，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約0.42個百分點。食品中，鮮果、薯類和糧食價格分別上漲19.0％、16.1％和3.2％，漲幅比上月均有擴大；鮮菜和雞蛋價格分別上漲11.6％和11.4％，漲幅比上月分別回落12.4和1.9個百分點；豬肉價格下降21.1％，降幅比上月收窄12.2個百分點。非食品價格上漲2.1％，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.68個百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲27.6％、30.1％和26.9％；賓館住宿和飛機票價格分別下降7.4％和2.4％。

據測算，在5月份2.1％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.9％，漲幅與上月相同。

二、PPI環比和同比漲幅均繼續回落

5月分，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI環比和同比漲幅均繼續回落。

從環比看，PPI上漲0.1％，漲幅比上月回落0.5個百分點。其中，生產資料價格上漲0.1％，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.3％，漲幅擴大0.1個百分點。國際原油價格震盪上行，帶動大陸相關行業價格上漲。其中石油和天然氣開採業價格上漲1.3％，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲0.9％，化學纖維製造業價格上漲0.8％，化學原料和化學製品製造業價格上漲0.6％。隨著各地安全有序釋放先進煤炭產能，多措並舉保障煤炭供應，強化市場預期管理，煤炭開採和洗選業價格由上漲2.5％轉為下降1.1％，煤炭加工價格上漲0.7％，漲幅回落8.6個百分點。受投資增速放緩等因素影響，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.5％，非金屬礦物製品業價格下降0.5％。另外，農副食品加工業價格上漲0.9％，電腦通信和其他電子設備製造業價格上漲0.8％。

從同比看，PPI上漲6.4％，漲幅比上月回落1.6個百分點。其中，生產資料價格上漲8.1％，漲幅回落2.2個百分點；生活資料價格上漲1.2％，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲37.2％，回落16.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲10.4％，回落6.4個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲34.0％，回落4.7個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲13.6％，回落1.3個百分點。價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲22.0％，擴大1.3個百分點；農副食品加工業上漲3.7％，擴大1.1個百分點；電力熱力生產和供應業上漲9.7％，擴大0.4個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降1.3％，是2020年9月份以來同比首次下降。

據測算，在5月分6.4％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為4.1個百分點，新漲價影響約為2.3個百分點。