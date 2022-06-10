繼Sony Xperia 1 IV旗艦機推出以後，緊接就是極輕萬元防水夜拍機Sony Xperia 10 IV登台正式開賣，主打機身重量僅161g，加上5000mAh全新大電池，以及三鏡頭效能再升級，主鏡頭全新支援OIS光學防手震、獨立夜拍模式再進化，搭配智慧場景模式，同時更具備最高等級IP65/IP68防水防塵，夏日上山下海一支手機就能搞定。

Sony Xperia 10 IV預計17日正式在台開賣，更在7月31日前推出早鳥首購禮活動，買任一款Xperia 10 IV，上網完成登錄即可獲得「極輕潮旅包」。（Sony提供）

Xperia 10 IV帶來羽白、羽綠、羽紫、羽黑 4色，定價1萬2990元。（Sony提供）

Sony Xperia 10 IV預計17日正式在台開賣，更在7月31日前推出早鳥首購禮活動，買任一款Xperia 10 IV，上網完成登錄即可獲得「極輕潮旅包」，而至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia 10 IV，可享2022年購機專屬VIP禮遇尊榮服務，2年手機保固服務，上網完成登錄獨家再加碼送KKBOX Hi-Fi無損音質服務首二個月免費暢聽（包含Hi-Fi以及Hi-Res音樂）。