新竹市長林智堅任期即將屆滿，力捧副市長沈慧虹接班，並持續在媒體及臉書拉抬沈慧虹聲勢，動員市府局處粉專為沈慧虹按讚、分享貼文，屬意接班態度明顯。然而，根據年代媒體6月初2022新竹市長最新民調，沈慧虹僅獲得9.9%遠遠落後行政院顧問鄭宏輝的28.9％支持度，對比式民調輸給國民黨議員林耕仁、立委鄭正鈐，以及民眾黨立委高虹安，並與時代力量立委邱顯智處於誤差範圍內，可謂是相當淒慘。

為何沈慧虹的成績如此掉漆？知情人士表示，距離年底縣市長選舉已不足半年，沈慧虹本身沒知名度，也沒有爆紅所需的人格特質和時代背景，即便林智堅再怎麼努力抬轎，也不可能在短時間內將沈慧虹抬上市長寶座。知情人士也說，沈慧虹近日開設臉書粉絲專頁，起手式談交通建設，看似對症下藥，其實反而自曝其短，因為沈慧虹過去就是新竹市政府的交通處長，為何過去八年新竹市的交通建設沒有改善，反而越來越塞？這本身就沒有說服力，從相關新聞留言就可看出新竹市民並不買單。

沈慧虹近期被爆出有財產申報不實疑慮，資深媒體人黃揚明提出質疑，包括名下沒有保單卻以保單借款、「終身壽險」是否要受「公職人員財產申報表填表說明」限制，以及註記受贈的轎車價值卻連變3年。對此沈慧虹本人並無當面回應，僅透過新竹市政府政風處說明澄清，昨(9日)臉書粉專「不禮貌鄉民團」繼續發文質疑「新竹市政風處講的說法，到底有沒有避重就輕，用話術把爭議掩蓋過去??」表示過去官員買了終身壽險、或者儲蓄型終身壽險，當初都是依法申報的，質疑「為什麼到了新竹市長林智堅的副手(沈慧虹)，就可以不必申報，新竹市府政風處還可以幫她解釋 『終身壽險型保單依法不必申報 』。」

綜觀新竹市長佈局，民進黨先後有鄭宏輝、李妍慧、陳建名角逐，市長林智堅也曾提議林飛帆、羅秉成參戰，沈慧虹可能是林智堅最後一張底牌；國民黨則有議員林耕仁與立委鄭正鈐積極爭取，地方自辦初選由林耕仁取得勝利，但國民黨中央不認初選結果，頻傳將空降候選人參戰；至於民眾黨立委高虹安和時代力量立委邱顯智，雖積極籌備市長選戰，但都尚未正式宣布仍保留空間。