神基（3005）昨晚召開重訊記者會，說明日商松下在美國控告神基子公司神基科技及Getac，提出外觀設計專利侵權訴訟案判決結果。該案於6月9日經美國加州中部聯邦地方法院判決上述侵權成立，神基科技及Getac須支付日商松下賠償金1700萬美元，神基將與律師研擬後續處理事宜。

神基投控5月合併營收28.74億元，月增1.16倍，年增18.06%，為近13個月新高。神基昆山廠先前受到大陸封控影響，部分訂單遞延出貨，正在加緊趕工。今年前5月累計合併營收117.62億元，年減6.95%。

神基投控表示，此次案件中的相關產品，在美國並非主力機種，影響不大，以去年集團合併營收來看，約占2-4個百分點；接下來在美國也會有一些配套措施來因應。

日商松下（Panasonic Holdings Corporation）於2019年6月5日在美國加州中部聯邦地方法院（District Court of Central District of California）向神基投控子公司神基科技及Getac提出外觀設計專利侵權訴訟案，松下主張神基科技及Getac Inc.所販售之K120產品侵犯其所取得之美國四件外觀設計專利，後於2019年10月23日撤回一件專利侵權主張，並於2020年3月24日新增UX10強固型平板電腦為侵權產品。

神基投控董事長黃明漢表示，美國加州中部聯邦地方法院判決侵權成立，神基科技及Getac須支付日商松下賠償金1700萬美元（折合新台幣約5億元），公司將與律師研擬後續處理事宜，看案情為何會成立，並衡量是否上訴，訴訟費用將在6月先提列。