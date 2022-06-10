運勢命理網站「旺好運」命理師谷帥臻指出，6/10是「夏季甲午天赦日」，這天氣場非常強大，利用「天赦日」造命開運，先懺悔自己往昔所造諸業力，再將心中的願望稟告昊天金闕玉皇大帝，可提升整體運勢、趨吉避凶，要好好把握。該日按照下列簡單5個步驟為自己開運，催旺財運、事業亨通、增加貴人運、身體健康、萬事大吉，千萬不要錯過。

▍步驟1.天赦日白天以前的良辰吉時最佳，至供奉玉皇大帝的天公廟拜拜祈福，或在家設案，焚香點燈，懺悔祈福，效果特佳。

▍步驟2.清淨自我：沐浴洗身或使用精油香氛，在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

▍步驟3.準備供品：清香、蠟燭、酒、水、五色金紙錢一份，布施收據一份(事先捐贈於貧苦家庭、認養、急難救助等可認定受贈者為佳)。

▍步驟4.製做「元辰紙」：將自己名字，出生時間，居住地址，祈求願望寫在一張紅紙上，至天公廟祈福過香爐。回家後或直接在家設案，焚一爐好香，檀香、沉香、環香皆可，點燈或蠟燭照亮「元辰紙」，元辰光彩可消災解厄，增強運勢催旺轉運。

▍步驟5.在廟裡向玉皇大帝(或在家客廳朝窗外面天)，唸誦天赦日祈福疏文如下：

奉香拜請昊天金闕玉皇大帝在上：

弟子(信士)⚪⚪⚪，農曆⚪⚪年⚪月⚪日⚪時生，現居地址⚪⚪⚪ ，今日恭逢天運歲次壬寅年五月十二日「天赦吉日」，弟子前來誠意供奉，特敬備：豐盛供品，香，燈，酒，水，五色金紙錢一份，附上佈施收據一份，祈求風調雨順，國泰民安，天下太平。

弟子(信士)⚪⚪⚪，今謹以虔誠之心，懺悔往昔所造諸業力，懇請昊天金闕玉皇大帝在上，諸天神聖道祖牽引，請弟子(信士)⚪⚪⚪累世冤親債主，同登光明淨土，遠離生死輪迴之苦。

弟子(信士)⚪⚪⚪，祈求事業興旺，賜與良機，牽引貴人，財源廣進，財庫豐滿，百福駢臻，乾坤元亨利貞。若蒙恩澤達成，願以所得福報，行功造德，利己利人，叩謝神恩。

弟子(信士)⚪⚪⚪敬拜上申。

天運歲次 壬寅年五月十二日吉時

造命開運在家中安奉「元辰燈」回饋效果佳，包括可保平安、開運、危機時保護三魂七魄，掃除憂鬱、去霉運、消彌是非、降低官司凶性、業績漸入佳境、升職、人緣越來越好、貴人扶助、達成心中祈求願望等，趕快來試試看！

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