新冠疫情爆發至今已2年，不少人已習慣隨手就拿酒精消毒一下。對此，毒理學專家招名威透露，防疫酒精不是越多就越好，不小心吸入過量的酒精，恐會出現6大風險，包括肝臟疾病、癌症、退化性神經疾病、胰臟炎、肺部功能受損或肺纖維化；另在不夠通風的環境中，使用大量酒精，使其揮發在空氣中，甚至可能會引發火災的危險。

招名威今在臉書發文表示，防疫酒精不是量多就是好，酒精本身除了能殺菌，過量暴露是會造成很多負面的影響，其中包括增加肝臟疾病、癌症、退化性神經疾病與胰臟炎的風險，且若不慎吸入過量，恐怕不只會傷肝，還可以導致肺部功能受損。

招名威指出，近期看到許多人會買酒精霧化器來消毒，看上去很方便，但用錯恐導致肺部受損，甚至有發生肺纖維化的風險，因為噴灑霧化機吹出來的霧，主要粒徑是5至10微米，但手壓式噴灑瓶噴出來的粒徑則是50至100微米。

招名威坦言，小於10微米以下的液態粒子較易懸浮在空中，雖然說殺菌效果較好，但若在密閉空間使用就會大幅增加誤吸的風險；且因粒徑小，霧化酒精能直接進入支氣管，甚至氣泡位置，繼而產生一系列的化學發炎反應，導致肺部纖維化。

招名威透露，少量吸入酒精並沒有太大的影響，因為酒精會揮發，但若不當使用可能會發生火災，老人、孩子或有氣管敏感疾病的人尤其要特別注意。而許多醫療院所擺放霧化器相對沒那麼危險是因為，通常出入醫療院所，大家都會配戴口罩，且醫院空間較大、空氣也比較流通，加上大家去醫院停留的時間不會太長；另外他也提醒，除了酒精以外，其他各種的消毒用品也都要特別注意。

招名威也提醒，大家挑選防疫用品的時候，除了看看產品的功效之外，也要考量到自己居住的環境再決定喔！