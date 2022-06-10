根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基10日爆料，湖人「忍者龜」韋斯布魯克預計將在6月底執行自己下個球季價值4700萬美元的球員選項合約，不會測試自己在自由球員市場身價，沃神更強調韋斯布魯克相當認同湖人新任總教練漢姆的執教理念。

沃神表示，韋斯布魯克認同漢姆的主因，在於相當欣賞漢姆成為NBA總教練的歷程，且待人相當坦誠，其實自從漢姆正式加盟湖人開始，就跟韋斯布魯克取得聯繫，雙方也達成初步共識，那就是假如湖人下季戰績仍無起色，他不會讓韋少單獨背鍋。

甚至沃神爆料，漢姆這種提前跟韋斯布魯克溝通好的做法，將讓湖人未來發展朝著正向，隨著接下來湖人將於夏天舉辦訓練營，韋斯布魯克將跟漢姆進行更多次的溝通與對話，包含他在湖人的角色問題，以及如何真正適應湖人體系的相關計畫。

不過聽到沃神爆料韋斯布魯克即將確定續留，不少湖人球迷也開始批評韋斯布魯克是「薪水小偷」，畢竟以他本季交出的數據表現，不太可能從其他球隊獲得年薪4700萬美元的報價，那還不如先繼續留在湖人，才會故意展現出認同漢姆的態度。