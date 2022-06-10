四川阿壩州地震，森林消防總隊連夜清理通往震央道路，設帳安置災民，距震央30公里。（人民日報用戶端）

大陸《人民日報》用戶端報導，四川阿壩州瑪律康市（北緯32.27度，東經101.82度）6月10日00時03分起，發生最高規模6.0，震源深度13公里，至少10次地震，致使瑪律康至草登鄉道路多處中斷。四川省森林消防總隊聞訊立即啟動應急回應，於00時30分派出阿壩森林消防支隊93人15車，從營區出發前往震央救援。

與此同時，總隊第一前指帶特勤大隊共161人26車，阿壩支隊臥龍中隊28人5車，甘孜支隊康定中隊64人8車，共253人39車，01時從成都出發緊急。

凌晨2時40分，前往增援的阿壩森林消防支隊瑪律康大隊率先抵達腳木足鄉道路塌方處，他們邊組織人員用鐵鍬清理落石塌方，邊調集和重型車輛緊急搶通。

截至7時04分，隊伍已搶通塌方路段兩處，正在持續向前清理，前方距離震央仍有30公里。

與此同時，阿壩森林消防支隊留守人員前往州醫院幫助轉移病人，連夜冒雨幫助百姓搭建帳篷30餘頂。