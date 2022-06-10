台股加權指數10日開低在16,581.81點，權王台積電（2330）開低在530元，失守月線，大型權值電子股包括聯發科（2454）、聯電（2303）皆往下，貨櫃三雄表現亦顯疲弱，未能發揮撐盤作用，台股早盤跌幅擴大，下跌近200點。

美國5月消費者物價指數即將在6月10日公布，憂心通膨恐仍居高不下，投資人在數據出爐前夕大舉拋售，再加上科技中概股反轉下殺，衝擊美國四大指數在最後一小時全面挫低。

道瓊工業平均指數6月9日終場下跌1.94％（638.11點）、收32,272.79點，創5月25日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌2.75％（332.04點）、收11,754.23點。費城半導體指數下跌2.69％（81.31點）、收2,937.79點。

統一投顧指出，上海閔行、松江宣布6月11日展開新一輪全民核酸篩查，但採樣結束後，即解除封鎖，並未有進一步全面封控的計畫，中國大陸供應鏈問題緩解。

台股5月營收表現優於預期，手機、NB利空淡化，伺服器下半年展望樂觀，電子股人氣回溫，加上外資期貨未平倉部位維持多單，籌碼面有利多方。

總經部分，市場仍擔憂通膨，美國將公布5月份CPI數據，6月16日聯準會利率決策將出爐，觀望氣氛濃厚，台股量能急凍，預期台股近期仍是區間震盪格局。選股建議以跌深半導體、網通與HPC、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。