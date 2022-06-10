總是比別人更容易被蚊子叮上嗎？專家指出，被蚊蟲叮咬真的有「天選之人」，4大族群的確比較常遭蚊蟲叮咬，但是如果能做好防護，還是能大減被選上的機會。除此之外，被叮咬之後，腫包不但不消還會照三餐癢起來，實在非常困擾。專業藥師提出止癢消腫的用藥方式。

●體溫較高、呼出二氧化碳較多、汗多體味重及無反擊能力者 最常被叮

蚊子是對氣味相當敏感的昆蟲，人們呼吸時所釋放的二氧化碳，也容易吸引蚊子。藥師廖偉呈指出，蚊蟲的確比較常會叮咬這4類人：

1.體溫比較高的人-新陳代謝快者、孕婦、小孩、愛喝酒的人；

2.呼出二氧化碳多的人-呼吸比較快、運動選手；

3.汗多體味重的人-女性經期、妊娠、青春期，或是噴香水；

4.無反擊能力者-熟睡、行動不便、嬰兒、年長者。

被叮咬之後起了腫包，用力摳抓甚至蓋十字，不但無助止癢，反而容易造成傷口。建議先以乾淨冷水沖洗體表後，再塗上市面上的止癢藥膏，大致都可達到消腫止癢的效果。

但有些過敏體質者被蚊蟲叮咬後，可能引發大片紅腫或難消的紅豆冰。廖偉呈藥師指出，建議可先使用含薄荷或含抗過敏成分的藥劑來減緩搔癢的感覺，若2天後仍有痛癢感，再使用類固醇藥膏。此外，如果出現嚴重的紅腫甚至冒出小水泡時，這時再使用含類固醇成分的消炎軟膏，能讓腫脹的地方較快消退。

●防蚊叮咬：把汗擦乾很重要！

衛福部疾管署指出，居家時防蚊叮咬第一步，就是讓家中蚊子絕跡。重點包括：

1.加裝紗窗、紗門，以兩段式開門法，減少蚊蟲由外進入室內的機會。

2.家中盆栽避免積水。長期外出時，應檢查家戶內外有無積水容器，並將可能積水的容器倒置。抽水馬桶及水箱要記得加蓋。

3.大樓地下室最易成為蚊子溫床，務必保持潔淨。

研究指出，清晨6點～上午10點及下午5～晚間8點，為蚊子叮咬的高峰期。因此戶外活動時，穿淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹防蚊藥劑，是基本的防護措施。

想更有效降低蚊子可趁之機，能「降低體表溫度」的作法都有幫助。例如用清水沖洗或毛巾沾水，擦拭裸露在外的肌膚，並且保持乾燥，就是好的防蚊方式。廖偉呈藥師也建議，盡量把汗水擦乾或善用止汗劑或腋下墊片；多喝水，幫助身體散熱，都可以減少體味吸蚊。

做好防蚊準備，除了身上少些癢爆的紅豆包之外，更降低遭病媒蚊叮咬後，引發登革熱、日本腦炎等危險機率。但也要提醒的是，年齡2個月以下的嬰兒，不建議使用含有DEET(敵避)成份之防蚊藥劑，建議使用外在遮蔽的方式，像是穿著淺色長袖衣褲及蚊帳防止蚊蟲叮咬為宜。