清水警分局同仁阻詐成功，警察局蔡蒼柏親自前往清水警分局光華所及銀行致贈禮品。(警方提供)

台中市7旬林姓自稱德籍誘人遭恐怖攻擊欲移民台灣，因行李遭海關扣留需繳交8萬美金才能贖回，日前到銀行欲匯款240萬元，行員察覺有異報警，警方檢視婦人手機對話後發現是簡體字，林婦才驚覺是詐騙。警察局長蔡蒼柏親自前往清水警分局光華所及銀行致贈禮品，表揚女行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢。

清水警分局指出，沙鹿區林姓老婦8日10時許，前往沙鹿區某銀行提供帳號向行員表示欲匯款240萬元，經女行員詢問與對方關係及匯款理由時，老婦卻支吾其詞，行員發覺有異隨即通知警方到場。

經警方持續詢問下，老婦才提供手機對話內容供警方檢視後，警方「怎麼是簡體字，應該會英文」，此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老婦才驚覺遭詐騙，所幸在行員即時發現並報警立即共同阻詐成功。

警察局局長蔡蒼柏得知後，於9日下午15時許，親自前往清水警分局光華所及銀行致贈禮品，表揚女行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢。銀行曾經理表示，感謝蔡局長對於行員成功阻詐予以肯定與支持，本行將加強提醒行員對於民眾多關懷及提問，並與警方隨時保持繫共同聯手阻詐。

警察局局長蔡蒼柏除了表揚，也向銀行行員宣導遇有民眾提、匯款時，請行員加強關懷提問，如發覺異常，請即時聯繫轄區警方到場，以守護民眾財產安全。

清水警分局長游永中表示，由於行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全；游分局長也呼籲詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。