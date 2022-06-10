今天在大聯盟場上海盜以1：3輸給勇士，僅靠外野手蘇文斯基(Jack Suwinski)敲出陽春炮得分，而此戰我國好手張育成再度被排進先發打線，擔任第7棒二壘手，不過他沒能延續前兩場的氣勢，3打數無安打吞下1次三振，打擊率下降到.077，相當可惜。

張育成前兩戰都有安打演出，換髮型的他可說是重新出發，甚至還在比賽中發動盜壘，不過今天手感再次降溫，首次打擊出現在2局，滿球數時擊出飛球被接殺，此局海盜慘遭三上三下，第二次打擊在4局，揮棒落空三振出局，最後一次在7局，擊出滾地球出局。

而此戰不只張育成手感低迷，海盜還有4名打者未擊出安打，表現最好的是萊諾斯(Bryan Reynolds)，有4支3猛打賞表現，但隊友都在他敲出安打後出局，首棒三壘手海耶斯(Ke'Bryan Hayes)則繳出4支2，目前打擊率.289為先發打線中最高。

張育成此戰過後打擊率下降到.077，包含在守護者，本季26打數敲2支安打貢獻1分打點，其中包含一壘、二壘安打，另外吞下16次三振、選到1次保送，在守護者10打數吞7K，來海盜16打數吞9K，被三振率很高，未來張育成得好好改善這一點，保住在球隊出賽機會。