疫情、俄烏戰爭及供應鏈問題持續影響全球經濟，無法緩解的通膨問題逐漸侵蝕企業獲利，今年美股與美股債都因此陷入困境，有專家認為，聯準會是市場上最大的風險，因為他們試圖透過不夠精密的「強大」工具對抗通貨膨脹。

外媒Market Watch報導，花旗全球財富管理首席投資長David Bailin表示，投資者現在正在判斷美國經濟處在哪一個時期，究竟是緩慢成長期還是收緊貨幣政策所造成的衰退期，然而這兩種看法都充滿不確定性。

美國5月消費者物價指數（CPI）將在10日出爐，市場認為此數據可以觀察目前通膨的狀況，David Bailin說：「我不認為數字會有多好看，可能會出現很糟糕的數據，因為地緣因素導致原油價格上漲，汽油每加侖漲到5美元，代表消費者買不到其他東西。」

此外，David Bailin認為，由於地緣政治風險的緣故，聯準會控制通膨的能力被削弱，「現在的政策與過去兩年的寬鬆貨幣政策完全相反，所以如果聯準會降低市場流通性的同時升息太高、太快，這就可能造成經濟衰退，現在他們的行動很激進，對市場造成驚嚇。」

David Bailin透露，在此狀況下，花旗的投資組合傾向是大宗商品與耐用品，「可自由支配的資金減少，消費者只會把錢花在必要的開銷上，例如購買食物、暖氣、冷氣及汽油等，精煉與生產必要商品的公司仍將獲得大量利潤。」