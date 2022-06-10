台南歸仁圓環昨(9日)凌晨近5時，兩派人馬當街火併槍戰，造成一死一傷。53歲洪男與綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬飲酒時發生衝突，洪怒嗆「歸仁圓環輸贏」，張男未現身卻教唆吳姓小弟等3人赴約，雙方駁火35槍，洪中彈身亡、吳男左腰中槍遭丟包醫院急診室門口。案發後警方下午迅速查獲張旭彬及小弟等7嫌到案，訊後依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，經檢方漏夜複訊，今(10日)清晨將張旭彬及江姓、游姓男子3人聲押。

另外涉案的楊姓、姜姓及黃姓男子分別以10萬、6萬及6萬元交保候傳，另名陳姓男子則飭回。

警方調查，洪姓死者住歸仁、綽號「七甲財」；「瘋狗彬」張旭彬原住中西區，近日在安平租屋開茶行。洪、張兩人熟識，9日凌晨兩人在安平飲酒，張因不滿洪教訓自家江姓小弟，雙方口角，張朝洪砸酒杯，洪怒嗆「來歸仁輸贏」。凌晨4時40分許，洪男由楊男駕車載往歸仁圓環，張男的江姓、游姓及吳姓小弟則開著白色汽車在場等候。

洪男一到場，沒下車就朝對方座車開槍，36歲吳男持長槍，悄悄走到洪男副駕駛座旁，近距離朝洪開槍，現場槍聲大作。當時歸仁分局巡邏車正好在一旁郵局簽巡邏箱，趕抵現場只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

重傷的洪男由友人載往醫院，經搶救仍不治，檢方昨下午相驗，洪左胸有2處彈孔，左上臂1處彈孔。吳男左腰中1槍，由江男與游男開車載往成大醫院丟包急診室門口，吳當時已無意識。人在安平的張旭彬得知出大事，開車載女友躲到台中的汽車旅館，警方獲報昨下午將他逮回。