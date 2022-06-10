在眾多瑞士腕表品牌當中，獨立製表品牌ORIS以環保色彩鮮明、充滿了生活品味著稱，目前ORIS在遠東百貨信義A13和板橋大遠百打造兩家「Watch & Coffee」複合式概念店，廣受表迷的喜愛，「一邊喝咖啡，一邊賞表」的成功行銷策略備受總公司讚賞，有意將「Watch & Coffee」複合店的概念推廣到全球。

ORIS「Watch & Coffee」複合式專賣店以北歐風木質家具為基調，大門有ORIS泰迪熊迎賓，再加上空氣中飄散著咖啡香味，充滿溫馨氣氛，提供表迷融合視覺、味覺、嗅覺等五感美學的沉浸式賞表體驗。

長期致力環保的ORIS咖啡店選用宏都拉斯瑪爾卡拉地區的小農咖啡豆，小農以永續農業的方式施作，例如將椰殼鋪在樹下以減少雜草生長、防止土壤被雨水沖刷，保留周邊森林以增加田間生物多樣性，為避免大盤商剝削，咖啡豆直接向小農採購，以提高小農收益，並可幫助農民的孩子就學，充滿了人文關懷。

ORIS新近引進多款年度新表，為慶祝品牌118周年的Holstein限量表，設計靈感源自1998年的不銹鋼運動表Full Steel Worldtimer，搭載ORIS在1997年首次亮相的Calibre 690機芯，是70、80年代瑞士鐘表界面臨「石英危機」衝擊後，ORIS為了扭轉機械表頹勢致力研發的機芯，利用表側上下兩顆按鈕，可以快速向前或往後調整當地時間，比起石英表還要先進便利，讓表界為之鼓舞，被譽為瑞士表界向前邁進的里程碑。

ORIS為慶祝品牌成立118年，推出Holstein限量表，搭載改變瑞士製表歷史的Calibre 690機芯，11萬8000元。（ORIS提供）

Holstein 2022限量腕表限量發行250只，36.5mm，三鍊節不銹鋼表帶，深藍色表盤融入天空藍與紅色加減符號等細節，搭載經典的ORIS Calibre 690機芯。