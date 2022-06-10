根據湖人隨隊記者布哈10日爆料，湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾的兒子沙里夫，即將前往洛杉磯接受湖人試訓，今天已經率先完成公鹿試訓的他，接下來還會接受騎士、老鷹、巫師等隊試訓，就是希望自己能在今年NBA選秀會上受到青睞。

現年22歲的沙里夫，身高207公分，體重100公斤，整個體型跟他老爸當年相比瘦弱許多，儘管他在高中時期曾被選為四星高中球員，卻在進入UCLA就讀期間進行過心臟手術，隨後轉學到父親母校路易斯安那州大，又因腳傷缺陣。

光看沙里夫上季效力路易斯安那州大的11場比賽，平均上場只有9.2分鐘，場均2.9分、2.1籃板數據，就算他擁有俠客之子的光環，恐怕想在今年NBA選秀會上獲選機率仍然不高，起碼動過心臟手術的他，還是想要追逐自己的NBA夢。

先前湖人總管佩林卡曾經公開放話，想在今年選秀會之前，用現金買來一個次輪選秀權，是否打算把這個次輪籤用在沙里夫身上，目前看來還很難講，恐怕要到今年選秀會上才見分曉。