心急的邱姓老翁接到詐騙集團對話，先將郵局存款全部提領。（警方提供）

台中市邱姓老翁接到詐騙集團對話，稱健保卡被盜用涉毒品案，要求其先將郵局存款全部提領，邱因心急照著做，返家後愈想愈不對，想起警方曾宣導過類似詐騙手法，於是報警求助，所幸保住65萬元辛苦錢。

東勢警分局指出，東勢警分局土牛所9日12時許接獲61歲邱姓老翁電話，稱其接獲自稱中央健保局職員來電，告知其健保卡被盜用涉及毒品案，隨後將電話轉接至法院，法院職員表示要監管帳戶，要求他先將郵局存款全部提領出來後等待通知，並告知因「偵查不公開」不可將此事洩漏。

邱翁掛掉電話後立即著急至郵局提領65萬元，但返家後想起員警曾經宣導過類似詐騙手法，因此撥打派出所電話向警方求助。員警到達後，先安撫他不安情緒，並耐心解釋此為詐騙集團慣用伎倆，並陪同邱翁將存款存回石岡郵局，成功保住辛苦血汗錢。

東勢警分局呼籲，法院、檢察官及警察不會要求民眾匯款、轉帳、監管帳戶等行為，若有接到疑似詐騙電話，可撥打165或110向警政單位諮詢，務必要「保持冷靜」、「小心查證」、「立即報警」，以保護自身財產安全。

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