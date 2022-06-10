中共總書記習近平是否到香港出席「七一」慶典及新一屆特區政府就職典禮，據報香港當局仍未確定，若習近平到港亦可能有不同安排，當中方案包括當天到港、當日離去。

行政長官林鄭月娥7日表示，熱切期盼領導人訪港，「我相信領導人訪港，鑑於過去香港五年發生的事，一定有非常重要講話，為香港未來進一步發展指明方向，所以本屆特區政府一定會竭盡全力去創造可讓領導人訪港的條件。」

不過，星島日報消息稱港府高層至今仍未確定大陸國家領導人是否到港，當中主要考慮是疫情發展情況，若決定訪港，可能會入住萬麗海景酒店或君悅酒店，不過也有可能選擇不過夜，即日返回大陸。

據悉，兩家酒店已不接受本月23日至7月1日的酒店房間預訂，長租客人亦被要求在此段時間離開，記者致電萬麗海景酒店查詢，職員表示該段日子房間已全數出租，「7月2日開始才有房間」；君悅酒店職員也稱該段日期沒有房間可出租。

2017年習近平訪港三天，新華社在他來港前四天才發稿報導有關消息。