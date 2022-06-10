大陸昆山廠全面復工，且伺服器及車用等產品需求強勁，建準(2421)表示，第3季看起來還不錯，預期今年上下半年業績比將超越往年，全年業績還是會比去年好。

建準今天舉行股東會，受到大陸華東地區疫情爆發影響，建準昆山廠於4月配合當地政府防控政策停工，直至5月上旬才全面復工，目前昆山廠區生產已完全恢復正常，建準營運也擺脫谷底重回成長。

建準5月合併營收為11.35億元，月增28.35%，年增1.52%，累計前5月合併營收為51.44億元，年減2.42%。

建準表示，伺服器/雲端等高速運算，以及車用、工業自動化設備等剛性需求很好，第3季及下半年看起來還不錯，由於上半年營運受到封城影響表現平平，預估下半年將較上半年明顯成長，今年上下半年佔比可望是4:6，全年業績還是會比去年好。

今年上半年伺服器/雲端產品佔建準營收比重近30%，車用約佔6%，建準預估，今年下半年伺服器/雲端產品佔比將超過30%，車用產品佔比亦可望增加1%到2%。

為分散製造基地，建準在菲律賓興建新廠，預計9月開始量產，今年菲律賓廠約佔建準總產能10%，建準規劃長期目標是菲律賓廠區產能佔比達30%到40%，成為公司另一個重要生產據點，生產的產品除車用外，所有產品均會生產。

建準今天股東會通過110年財報，並決議每股配息1.2元。