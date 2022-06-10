超微（AMD）執行長官蘇姿丰（Lisa Su）周四表示，個人電腦（PC）市場在經歷了「非常強勁的兩年」後，今年料將放緩。

她在分析師會議上表示，雖然盛極而衰是自然現象，但高效能和自適應運算（Adaptive Computing）市場卻非常好。

產業研究公司Canalys上周公布第一季美國PC出貨量連續第三季下滑，並在報告中指出，基於市場已經飽和外加通膨疑慮，消費者和教育類PC市場的需求已進一步放緩。

超微周四表示，對超微用於雲端運算、數據中心和人工智慧（AI）應用方面的晶片需求「暴增」。

執行長蘇姿丰上個月在季報發布後的法說會上表示，超微預期今年整體PC市場將出現高個位數跌幅，超微的重點仍然放在市場的高階、遊戲與商務部分，我們在這些領域看到強勁的成長機會，並看好將持續擴大整體市占。

該公司周四預估毛利率將在近期內突破57%，營業利益率將達到35%左右。

上個月超微宣布第一季毛利率為48%，營業利益率為16%，並預期2022年非GAAP毛利率預估約為54%。受惠於數據中心晶片需求暢旺，超微第一季營收年增71%，為58.9億美元，優於市場預期的55.2億元，創下歷史新高，並為首次突破50億美元大關，該公司正持續朝今年底營收是2019年4倍的目標邁進。第一季經調整後每股盈餘年增117%，為1.13美元，優於市場預期的91美分。此外，超微預估第二季營收為65億美元加減2億美元，全年營收估成長約60%，達到263億美元，均優於市場預期。