南投林姓男子日前在台南汽車旅館下藥迷昏男網友，再打電話給對方母親恐嚇索取5萬元未果，租車往北逃逸，警方獲報後找到被害男子，且一路追到新北市逮捕林男，依法送辦。

台南市警局永康分局警員今天告訴中央社記者，33歲林男和29歲被害男子同是社團網友，兩人6日相約在台南市永康區汽車旅館碰面，林男又找來相識的29歲陳姓女子到汽車旅館。

被害男子和陳女利用林男在浴室泡澡時發生性關係，陳女疑不滿被害男子性技巧不佳，提前離開，林男得知後向被害男子索取新台幣5萬元賠償金未果後，命令被害男子喝下不明液體，造成被害男子昏迷。

林男7日再以被害男子手機打給對方母親，且上傳被害男子躺在床上的相片，以被害男子和林男女友發生性關係為由，恐嚇索取5萬元和解金遭拒後失聯，被害男子的母親趕緊報案。

警方以林男上傳相片中印有汽車旅館名字的被單為線索，7日深夜找到昏迷不醒的被害男子，緊急送醫急救，且發現林男盜取被害男子存款2萬8000元後，以被害男子證件租車往北逃逸。

警方緊追不捨，8日深夜在新北市汽車旅館逮捕林男，昨天訊後依強盜重傷、重大恐嚇取財及偽造文書等罪嫌移送台南地檢署，並建議南檢聲押。（編輯：謝雅竹）1110610