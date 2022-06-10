四川省阿壩州馬爾康市10日起連發多次地震。截至當日8時，3.0級以上地震共11次，其中包括5.8級、6.0級、5.2級地震。震中位於馬爾康市草登鄉，震區持續降有小雨。根據澎湃新聞從四川省應急管理廳獲悉，地震已造成1人受傷，暫未接到人員死亡情況報告。

據了解，地震發生後，四川省抗震救災指揮部迅速啟動地震應急三級回應，緊急調度阿壩州、馬爾康市等地瞭解災情。同時應急管理廳派出由廳領導帶隊的工作組趕赴震中指導抗震救災工作，調派四川省消防救援總隊、省森林消防總隊、武警總隊、省軍區、省應急救援資訊中心等5支應急救援隊伍共1314人、180台套車輛（裝備）開赴災區救援；在馬爾康市周邊小金、理縣、紅原等7個縣已集結4600多名救援人員待命。

截至10日8時30分，馬爾康市震中附近5個鄉（鎮）已設立40個安置點，啟用13個應急避難場所，緊急調用救災帳篷、棉被、照明燈等物資前置，緊急轉移安置群眾25790人。

此外，四川省地震局方面說明，透過專家綜合分析認為，此次馬爾康5.8級、6.0級地震屬震群型地震，發生在巴顏喀拉塊體內部，初步震源機制解顯示，兩次地震均為走滑型破裂，距離最近的斷層為松崗斷裂，距離約4公里；根據第五代地震區劃圖，震區抗震設防烈度為Ⅶ度（7度）；原震區近幾日發生更大地震的可能性不大，但後續會有餘震發生。