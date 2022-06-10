韓國央行10日表示，受到能源以及大宗物資價格飆升影響，導致進口成本變多，再加上海外股息需支付的金額大增，當地4月份竟出現兩年來首見的經常帳赤字0.8億美元。

韓國2021年4月的經常帳是盈餘1.8億美元，3月也是盈餘70.6億美元。4月雖然虧損金額不大，但卻是2020年4月以來，韓國又出現經常帳赤字。兩年前的4月，也就是新冠病毒剛爆發的時期，韓國經常帳一度有高達40.2億美元的逆差。

始作俑者應該是全球供應鏈斷鏈，導致能源與主要原物料價格大漲，讓進口韓國金額大於出口的。韓國4月出口金額為589.3億美元，年增11.2%，但進口卻大增16.5%來到559.8億美元。

另外，國外股息支付金額變多並流出38.2億美元，也是韓國4月經常帳由順轉逆主因之一。因此，包括支付海外股息在內，主要所得出現32.5億美元的赤字。

至於包括韓國民眾海外旅遊支出，以及交通等服務項目方面，因交通費大增，故產生5.7億美元盈餘，2021年4月則是赤字1.3億美元。還有貨物貿易僅有29.5億美元，較2021年49.5億美元減少許多。