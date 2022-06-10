豐原警分局警察志工送水果慰勞波麗士。（警方提供）

端午節雖然已過，但然警察節即將到來，為了表達對警察的感謝，台中市豐原慈濟師兄姐9日前往豐原警分局致贈粽子，期望15日警察節前夕，發起第一聲響炮，引發社會大眾對警察的感恩心。

慈濟團體中有個慈警會，專門負責警察部門公益事項，譬如年節慰勞、員警執法傷害慰問、共同舉辦社會善行等。為了表達對豐原警分局為地方治安交通的辛勞奉獻，慈濟師兄姐昨日上午10時前往分局贈粽表心意。

另外，豐原警分局的志工大部分是媽媽們擔任，她們的愛心與耐心，在各個派出所扮演著調和劑，接待民眾溫言暖語化解不安，整理派出所環境安頓同仁身心，還協助警察從事各項犯罪預防宣導等工作，不僅未支薪還出錢出力做公益，令人感佩。志工中隊長劉雪華昨率隊致贈蘋果表心意，期望社會一片平安與祥和。

分局長劉安杰感謝慈濟師兄姐的用心，每年都會來給警察加油打氣。在這專屬警察的節日，警察不僅沒有放假，更要加倍認真執行任務，才是警察節真正的意義與時代賦予的使命。同時也感謝志工的用心，是警察的強力後盾，警察更要效法志工犧牲奉獻不求回報的精神，繼續貢獻己能服務社會大眾。