宏碁(2353)今股東會，董事長陳俊聖今天向小股東喊話，對公司營運有信心，他個人也會持續加碼宏碁股票。

小股東今天關心宏碁股價，並以微星(2377)為比較。微星在2010年時股價僅約20元，當時宏碁股價則站上100元；但今天微星股價在130元之上，而宏碁股價則不到30元。

對於股價的表現陳俊聖表示，股價由市場決定，公司只能將基本面做好，而在業外則是有紀律的執行，不產生意外巨額損失。

在留才方面，陳俊聖表示，宏碁台灣區的員工每位員工都有分紅，而宏碁也已經執行持股信託，希望能幫員工存退休金，以及長期財富累積。

宏碁在今年1月1日正式啟動員工持股信託制度，將由員工、公司各出一半資金，協助員工長期財富累積、存退休金，也有助企業凝聚向心力。至於員工分紅，宏碁員工每年皆有固定14個月薪水，加上變動薪資紅利、依獲利提撥的員工分紅。

陳俊聖也向股東分享宏碁的裸視3D專利權有數十個。宏碁在今年正式推出一款「SpatialLabs TrueGame」新型應用程式，透過這項技術玩家不需要額外裝置，就能體驗3D沉浸感十足的遊戲體驗。同時將此技術載入到全新的Predator Helios 300 SpatialLabs Edition電競筆電；同時在SpatialLabs產品線加入了能滿足個人娛樂需求的Acer SpatialLabs View，以及適合商務所使用的Acer SpatialLabs View Pro裸視3D螢幕。