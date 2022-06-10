忠孝國中舉辦九年級生畢業典禮暨感恩舊校舍活動，安排讓忠孝樓及和平樓舊校舍與畢業生一同畢業，頒給舊校舍畢業證書。（新北市教育局提供）

新北市板橋區忠孝國中校舍使用逾30年，屋齡老舊且耐震能力不足，為改善校園安全及顧及學生學習權益，新北市府分階段拆除整建，8日學校舉辦畢業典禮，特別安排讓忠孝樓及和平樓等舊校舍與畢業生一同畢業，祝福畢業生同時也送別舊校舍，共同留下溫馨難忘的回憶。

忠孝國中舉辦九年級生畢業典禮暨感恩舊校舍活動，校長陳秀標帶領畢業班師生走向舊校舍的中庭白牆，讓畢業生將胸花簽上自己名字後別在牆上，向相處3年的校舍致敬，並以感恩與惜別的心情跟學校道別，昂首闊步邁向下一個人生階段。

忠孝國中舊校舍自2018年起進行整建工程，於今年4月9日完成第一期工程，並已順利搬遷至新校舍教學。校方昨天特別在畢業典禮上頒發畢業證書予忠孝樓及和平樓，象徵舊校舍功成身退，也感謝兩座校舍帶給忠孝人最珍貴與美好的回憶，讓全校師生心懷感激與舊校舍說再見。

陳秀標表示，感念舊校舍40年來孕育許多優秀學生，陪伴莘莘學子快樂成長，也期望未來新校舍落成，打造更優質學習環境。

畢業生金辰予說，感謝舊校舍3年來的一路陪伴，校舍裡的每個角落，都有和同學共同學習、成長的回憶，如今心中是滿滿的不捨，但也希望學弟妹們能在新校舍快樂的學習。

教育局表示，忠孝國中新校舍整建工程共編列預算11億3812萬元，採分期拆除改建方式推動，各校舍棟皆以廊道相連，創造無障礙學習空間。為將學校與社區資源整合共享，在辦理老舊校舍改建時，由市府協助整體規畫多目標共構，提供社區活動中心及民眾停車需求，打造安心安全優質校舍。