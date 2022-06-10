國民黨主席朱立倫昨天在美受訪指出，對於何時提名侯友宜連任表示尊重。 新北市長侯友宜今表示，感謝各界關心，現階段新北市疫情雖然趨緩，但仍在高點中，他會跟所有第一線工作夥伴並肩作戰，把防疫做好，守住新北市民健康。

但隨著選舉時間點越來越近，地方藍營也陸續湧現焦慮，有現任議員認為侯友宜連任機會高，不用急著這麼早宣布，但也因侯友宜多次與選舉相關話題與活動畫清界線，不少新人也感到焦慮，除了勤跑基層，擔心沒有母雞帶領，對年底選戰會有影響。