自行車代工雙雄-明係（6804）5月營收大增逾七成、愛地雅（8933）宣布與電子大廠結盟搶攻歐美E-bike市場，在利多加持下，早盤逆勢股漲，尤其是愛地雅，最高漲幅逾4％。

明係5月合併營收2.44億元，年增約75％，創下同期新高；前五月累計合併營收11.7億元，年增約54％，業績表現亮眼！明係第一季稅後淨利暴衝逾七倍，EPS達1.27元，創下單季歷史新高。

明係今年加入全球自行車前三大品牌之一的新客戶，該品牌的自行車多年來獲專業車手於知名賽事中使用，擁有全球最大的經銷商網絡，看中明係專注中高階車款的製造能力，自去年開始下單給明係，自今年第二季開始出貨，業績明顯自Q2逐月攀升。

此外，愛地雅董事長張元賓表示，已結盟國內電子大廠整合三控電機系統、聯手搶攻歐美E-bike市場，今年E-bike營收比重有機會從15％衝到25％。

張元賓表示，去年疫情影響全球造成產業鏈危機下，愛地雅無論合併營收、毛利率、獲利均創下近五年來的新高，「愛地雅已經浴火重生」！

愛地雅為拚高E-bike產銷量，組建車架開發設計的專業隊伍，透過強化車架設計開發能量及台灣、大陸及歐洲三地的製造成本及快速供貨優勢，爭取高單價的E-bike代工以提高營業毛利，目前已通過E-bike品牌大廠車架設計開發認證，預計今年第三季出貨。

法人表示，愛地雅今年接單表現優於預期，前四月合併營收15.44億元，年增逾25％，預估2022全年營收看增三成、有機會衝破60億元大關，獲利跳躍式成長可期。