柬埔寨雲壤海軍基地在中國大陸的資助下於周三破土動工，北京駐柬浦寨大使稱軍事合作是兩國「鐵桿夥伴關係」的一部分，而對於西方擔憂解放軍將進駐該海軍基地，柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）也駁斥該說法，稱不會有任何外國軍隊進駐。

狄班在破土儀式上表示，雲壤海軍基地的修建項目符合柬埔寨憲法，而憲法禁止在其領土上建立外國軍事基地，並強調東南亞國家對其他國家的援助保持開放態度。

柬埔寨新聞社（Agence Kampuchea Press, AKP）報導，狄班說柬國需要升級基地，以保護國家、領土和主權，他將雲壤基地擴建描述為「現代化」，包括船塢、碼頭和船台的建設和翻新工作。陸駐柬浦寨大使王文天也說升級基地「不針對第三方」，且將有利雙邊軍隊之間的務實合作。

美國務院表示，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在上月與柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）會面時重申對陸在該基地的軍事存在和設施建設的擔憂，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也擔心北京在該區域的軍事影響力擴大，威脅該區域平衡穩定。

而北京與金邊都嚴正駁斥了有關大陸在雲壤建設自己的海軍基地的報導和說法，巴速坤在與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）通話時說那是「毫無根據的指控」。

環球時報社論更稱美國霸道、對洪森政府的澄清置若罔聞，惡意渲染「中國威脅論」，更暗示該政府違反憲法，是一種指鹿為馬的霸道。環球時報社論更表示，若將來有一天中國要在外國建立軍事基地也是「光明正大」的，更不需要像美國報備。