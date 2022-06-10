國中教育會考今(10)日公布成績，在寫作測驗方面，解題學者分析，今年的題目主軸核心是以團體分工討論「多做多得」，充分呈現生活態度融入思辨進而解決問題的素養導向。而在諸多試卷內容中，最獲閱卷老師青睞的是有考生以歐洲難民危機來思辨，強調獨善其身之後才能兼善天下，格局之高，獲評為6級分。

今年度寫作測驗由圖文訊息為發想，內容呈現線上班級群組，老師提問：「這次園遊會，誰願意籌辦？雖然辛苦，但『只要多做，你就會多得』」，以及4位同學的正反不同意見陳述。

試卷老師分析，出題雖以園遊會為題幹，但引發學子寫出不同視角的詮釋與思考，包含樂器演奏、演講寫作、書法科展、做菜烘培、露營登山等生活經驗都出現在答題中。

台灣師範大學國文系副教授李清筠分析，今年考生在答題方面，出現了很多正反思辨，更跨出園遊會的本位思考，進行生活與人生觀的反思。

李清筠提到，有些孩子因為題目引導，對於「多做多得」打下了問號，在寫作提出疑問，這是否是社會群體對某些人的壓榨，無法理解能者必然多勞的關聯性，於此延伸寫下自己長期被學校、家長還有同學的期待，所帶來的負累。甚至也有人拒絕，不想要活在外界的期待之下，認為凡事最重要的是把個人先照顧好，才是最重要的。

李清筠也指出，在題目的反思當中，也有不少學生從自己身為國中9年級身分出發，抒發面對讀書與成績之間的焦慮，即背負了沉重的課業壓力，是否能在會考上得到相應的成績？

至於表現優異的答題，李清筠說，有一篇的層次非常高，已超越了國中9年級考生的格局。該名考生從歐洲難民危機展開討論，提到即便歐洲各國打著正義的旗幟，展現高度人道光輝，接受多做的同時，卻也會產生其他問題，包含文化磨合等問題都必須重新思考。考生也在寫作強調，唯有獨善其身才能兼善天下，此立意觀點獲得閱卷老師的高度評價，拿下6級分。