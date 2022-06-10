國中會考成績今出爐 ，台中市教育局設有輔導諮詢專線。（台中市教育局提供）

國中會考成績10日出爐，許多考生早上8時迫不及待上網查成績，中投考區考生成績通知單將由試務會發送至各國中，再由國中發放給考生，台中市政府教育局表示，教育局設有輔導諮詢專線，歡迎家長多加利用。

111年國中教育會考今日成績出爐，中投考區考生成績通知單將由試務會發送至各國中，再由國中發放給考生，並自即日起上午8時至6月20日下午5時在國中教育會考網站開放查詢，而6月4、5日會考補考，則自6月15日開放網路查詢，6月17日寄發紙本成績單。

教育局表示，今年國中教育會考於6月7日晚上7時公布答對題數及等級對照表，今日公布成績；111學年度高中及五專入學作業日程，也配合調整。直升入學報名作業時間調整為6月7至15日，技優甄審入學分發結果公告、免試入學志願選填等後續其他作業均順延一週。

另中投區免試入學各校公告實際招生名額、開放個人序位查詢及志願選填延至6月30日中午12時後，志願選填截止延至7月5日中午12時，報名截止延至7月8日。

教育局表示，考生須注意免試入學及其他入學管道報名時程，如技優甄審、實用技能學程、直升、專業群科、藝才班甄選等，在免試入學填志願前就要決定好，提醒考生6月30日中午12時後，於公布各校實際招生名額、查詢個人序位區間，會更有利判斷落點。

教育局指出，為輔導考生志願選填，教育局設有輔導諮詢專線，家長如對適性入學有疑問，上班時間可洽詢專線電話04-22289111分機54109或54209，或台中市適性入學諮詢專線04-25279131。國中教育會考成績即日上午8時起，可於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）查詢，考生可善加利用。