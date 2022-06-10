文化部人文司前司長朱瑞皓4年前擔任傳藝中心副主任期間，將標案資訊洩漏給廠商並收回扣180萬元，最高法院認定他短短1年多2度就經手之採購工程收取回扣，嚴重破壞政府採購案的公平及效率，依收取回扣罪判囚7年10月，褫奪公權5年，沒收犯罪所得，全案定讞。

朱瑞皓於擔任傳藝中心副主任期間，承辦戲曲裝修案及琴房統包案，擔任標案的評選委員，他為貪圖私利，竟與廠商約定索賄回扣比例並洩漏招標案資訊以朋分賄款，而在標案正式公告之前，交付標案之內部文件予有意合作的廖姓廠商。

朱男與廖姓廠商談妥回扣比例後，洩漏內部採購文件及相關資訊給對方，以利其提前規劃及製作評選所需之服務建議書，復勾選特定評選委員，便於朱在評選過程中護航，廖以最高分得標後，讓朱瑞皓分得戲曲裝修案及其追加工程回扣120萬、琴房統包案回扣60萬元。

一審台北地方法院及二審台灣高等法院考量，朱男年收入達150萬元，為填補個人資金缺口、貪圖不法財物，竟共同尋找合作廠商承標工程以收取回扣，他收回之回扣金額與不法手段，在客觀上顯不足引起一般同情，不給予緩刑，判刑7年10月，最高法院駁回上訴確定。