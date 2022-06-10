新北市1名陳姓男子（38歲）日前在網路購買手錶，他與買家約定前（8）日晚間11時許在新莊化成路面交，在交易過程中遭對方收刮財物，損失6萬元，還被嫌犯用刀劃傷臀部，警方獲報後，組成專案小組，火速於昨天循線逮補3名嫌犯到案，全案依加重強盜罪移送偵辦。

警方調查，被搶的陳姓男子是在網路遊戲結識手錶賣家，他與對方約定前天深夜面交，待約定時間到時，賣方林姓男子（28）由2名友人郭男（41歲）、李男（26歲）開車載送至約定地點，林嫌示意陳男上車進行交易，不料陳男一上車後，就遭林男搜刮財物，將身上的6萬元現金搶走，林嫌得逞後，把陳男趕下車，並持刀劃傷其臀部，隨後3人駕車逃離現場。

陳男遭搶後，留在原地打電話向朋友告知遇到的情況，本認為傷勢輕微不願報警，但經友人說服後，陳男於凌晨1時許打電話向警方報案，警方到場後先將他送往醫院處理傷勢，並立即組成專案小組展開調查。

警方調閱周邊監視器發現，3人駕車離開現場後，曾在中途下車，原本駕駛黑色車輛的郭男轉而去開自己的白色轎車，並由副駕駛座的李男接手駕駛犯案車輛，隨後2車開到某停車場，由李男將犯案用的租賃車輛歸還後，3人一同搭車離開，逃往北市方向。

警方最後循線在昨天上午11時許，於台北市中華路一段某飯店查緝到林嫌，並於當天下午4時許，在新莊中華路一段逮補郭嫌及李嫌到案，其中李嫌還是新北地檢發布之詐欺通緝飯。但在警詢時，郭、李2人否認協助案犯，辯稱只是聽聞林嫌要去找人，才駕車送他前往，但此說法警方並不採信，訊後依加重強盜罪嫌將3人移送。