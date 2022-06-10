【愛傳媒李利國專欄】我猜想，有些人若是乍見到風箱樹似如繡球花的圓球狀花序，也許不免會大吃一驚，怎麼如此像似冠狀病毒株的外型。

但對我而言，風箱樹，茜草科，風箱樹屬，在台灣是被列為瀕臨絕滅的水生保育類植物，今日有緣相遇，值得銘記在心頭！

風箱，在早期農業社會時是日常生活重要的謀生工具，作為打鐵用的「風鼓」裝置，就是利用風箱樹的木材製作，成為當時重要的經濟作物。

隨著經濟發展的轉型，風箱樹的經濟地位就一落千丈，然而從生態保育角度言，作為台灣珍稀植物之一就不應被人們忽視其光彩與價值。

因此，就讓我想起老子《道德經》第五章之言：天地不仁，以萬物爲芻狗；聖人不仁，以百姓爲芻狗。天地之間，其猶橐籥（ㄊㄨㄛˊㄩㄝˋ）乎？虛而不屈，動而愈出。多言數窮，不如守中。

「橐籥」就是風箱的古老名稱！老子在此說「天地之間，其猶橐籥乎」，意指天地猶如風箱，風箱靜止時不產生任何能量，似乎空虛卻蘊涵著無窮盡的能量，所以一旦動起來之後，內部產生的風力能量就源源不斷。

老子在這裡說的天地不「仁」，並不同於儒家說的「仁」，其意指私心偏愛，因此老子認為天地無所謂仁或不仁，亦即無私心，對待萬物都如同對待芻狗一樣，不會有所偏愛，而是一視同仁的任憑萬物自生自滅，反而可以生成萬物；故而聖人亦應效法天地的無私心偏愛，讓百姓自己按照自然規律來發展，不需強加教化干涉。因為太多的施令教化，只往往是剛愎自用，反而會勞民傷財、加速敗亡，因此不如順其自然、抱守清虛的「中道」吧！ 面對當前政府、政客與政黨的作為與不作為，似應藉老子之言加以反思！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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