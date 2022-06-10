台師大心測中心今天公布今年國中教育會考成績，得到5A6級分的考生有939人、占0.49％，和去年的1513人、0.76％相較，少了很多。台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，因為今年考生數比較少，加上寫作測驗得6級分的人比較少，因此5A6級分的人大減。

曾芬蘭表示，考生各科得A級（精熟級）最低答對題數比例約占整份測驗的81％至89％，得B級（基礎級）則約占38％至43％。以國文科為例，總題數42題，答對36題可得A，答對題數比例約85.71％；答對18題可得B。

在考生成績方面，今年得5A的人數有1萬6065人、占8.39％，與去年的1萬6222人、占8.18％相較，人數略減、但比例略提高。至於今年得5C的學生有1萬3170人、占6.88％，與去年的1萬4518人、占7.32％，人數、比例均降低。

今年5A寫作6級分有939人、占0.49％，和去年的1513人、0.76％相較，少了很多。曾芬蘭說，因為今年考生首度不到20萬人，加上寫作測驗得6級分的僅1973人、占1.03％，所以5A6級分的人較去年少 。寫作測驗要得6級分很不容易，連許多閱卷老師都說自己可能寫不出6級分的作文。

此外，今年有4301位考生參加會考補考，這些考生可在15日上午8時上國中教育會考網站查詢成績，並可於17日收到紙本成績通知單。

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