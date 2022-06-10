警察節將至，國民黨青年團與立法委員蔣萬安10日前往萬華分局慰問防疫一線員警。（杜宜諳攝）

扶龍王再現！王世堅喊「情感上挺黃珊珊」 蔣萬安：很可惜有點遺憾

台北市議員王世堅昨在質詢時坦言感情上100％支持黃珊珊，但理智上一定要支持民進黨推出來的人選，市長柯文哲回稱，希望王堅定支持黃珊珊。國民黨台北市長參選人蔣萬安今直言，王世堅和柯文哲一搭一唱，都在談論選舉，拉抬特定候選人，與其討論在理智上或情感上面要支持哪個特定候選人，不如好好聚焦市政議題。

蔣萬安今前往萬華分局慰問防疫一線員警。他表示，不只是第一線醫護人員很辛苦，大家也不要忘了辛苦的警察同仁，疫情當下協助疫調、監控電子圍籬等，同時肩負原本負責的工作，也冒著染疫風險進行很多任務，從4月到5月11日就有超過500警員同仁染疫，只是獻上小小心意表達感謝，也告訴他們會成為警察同仁最強的後盾。

對於王世堅昨稱情感上挺黃珊珊，蔣萬安批評，王世堅和柯文哲一搭一唱，都在談論選舉，少著墨在市政議題上，他認為很可惜、遺憾，與其討論在理智上或情感上面要支持哪個特定候選人，不如好好聚焦市政議題，集思廣益讓台北更好。

面對外界解讀為白綠合起手式，蔣萬安表示，昨天看到議會的質詢狀況，一搭一唱，大家也看得出來，似乎在拉抬特定候選人，但是他來講，就是一步一腳印，爭取地方民眾最大的支持。

至於是否尋求王世堅支持，蔣萬安說，王世堅與他同選區，在很多場合都會碰到，在中央和地方都有緊密的合作，共同解決地方問題，面對年底選舉，本來就應該尋求各方支持的力量，接下來會尋求不只是他自己選區、甚至每個選區支持，相信台北市民在理智上或情感上都會給予最大的支持、認同。

他也說，王世堅是扶龍王，希望未來有機會好好討論市政，集思廣益，讓台北更好。

而針對王世堅憂心柯文哲犧牲黃珊珊，成全藍白合，蔣萬安回應，選舉還有一段時間，各種政治上面的算計，其實並不是市民樂意看到的，他會全力以赴，好好在地方持續傾聽，與各界了解地方問題，提出最好的政見。

蔣萬安昨天跑內湖、今天到萬華，都是國民黨艱困選區，也瞄準黃珊珊大本營，他指出，陸戰是一直在做的扎實工作，都持續在進行，台北市每個區都是他努力耕耘的地區，每一位民眾都是持續傾聽的對象，他會一步一腳印爭取民眾認同，勤走是選舉的不二法門，「選舉沒師父，勤跑就有」。

他說，每次到各區，都聽到基層民眾跟他反映相關市政問題，現階段在疫情當下，對於政府的防疫工作有非常大的不滿，接下來面對疫情後的挑戰，幫民眾安然度過危機、後續復甦轉型。

被問到是否要向柯文哲請益，蔣回稱，他會與跟各方意見領袖，包括市民朋友、基層里長、商圈請益、傾聽，了解大家的問題，為大家來解決。