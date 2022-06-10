中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，擁有甜美外型以及E罩杯傲人身材，IG吸引超過116萬人追蹤，讓她趁勝追擊推出第二本大尺度寫真書，經常透過社群媒體與粉絲分享生活的她，昨（9日）在instagram限動上傳喝咖啡的影片，一對傲人北半球級深邃事業線瞬間成為眾人焦點。

林襄在instagram限動上傳喝咖啡的影片，只見她頂著一頭長捲髮喝著咖啡，享受難得愜意的時光，一雙水汪汪大眼對著鏡頭頻頻放電，加上招牌甜美微笑，瞬間電暈不少男性粉絲，不過讓網友眼睛為之一亮，是她穿著細肩帶小背心，U型剪裁設計讓一對傲人上圍及深邃事業線呼之欲出，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

林襄穿著U型剪裁設計小背心，一對傲人上圍及深邃事業線呼之欲出。(95_mizuki IG)

不吝嗇與網友分享好身材的林襄，日前於個人IG上表示「最近身材管理的很不錯」，透露已經把手搖飲料戒掉，而且每天都喝2000cc以上的水，還加上一點點酒精，終於成功將身材練到最理想狀態，照片中她將上衣脫掉披在肩上，身上只穿著性感內衣及小褲，結實馬甲線及凹凸有致的身材曲線一覽無遺，短短幾天就吸引13萬人按讚。